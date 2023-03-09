Индонезия и Россия готовят документ об упрощении визового режима

Джакарта и Москва занимаются подготовкой документа об упрощении визового режима, сообщил ТАСС в четверг посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.
"По поводу упрощения визового режима. Есть ряд документов для подписания. Целый пакет из более чем 20 документов, которые сейчас готовятся нашими странами", - сообщил дипломат.
Посол отметил, что "хорошо бы иметь безвизовый режим" с РФ. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры на этот счет, дипломат сказал: "Нет, пока нет".
Таварес подчеркнул, что сейчас для россиян упрощены поездки в Индонезию. Граждане РФ, по его словам, "уже оформляют электронные визы, в том числе в Индонезию". "Количество российских туристов в стране значительно возросло, - указал дипломат. - Порядка 74 тыс. граждан РФ посетило Индонезию в 2022 году". Российские туристы, уточнил посол, "могут оформить визу по прибытии в любой точке страны, нет необходимости получать ее заблаговременно".
Ранее статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью ТАСС сообщил, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индонезией, Индией, Анголой, Вьетнамом, Сирией и Филиппинами. Он также заявил о подготовке Россией межправительственных соглашений о безвизовых поездках с 11 странами. В их числе - Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.