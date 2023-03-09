Индонезия и Россия готовят документ об упрощении визового режима

Джакарта и Москва занимаются подготовкой документа об упрощении визового режима, сообщил ТАСС в четверг посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

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"По поводу упрощения визового режима. Есть ряд документов для подписания. Целый пакет из более чем 20 документов, которые сейчас готовятся нашими странами", - сообщил дипломат.

Посол отметил, что "хорошо бы иметь безвизовый режим" с РФ. Отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры на этот счет, дипломат сказал: "Нет, пока нет".

Таварес подчеркнул, что сейчас для россиян упрощены поездки в Индонезию. Граждане РФ, по его словам, "уже оформляют электронные визы, в том числе в Индонезию". "Количество российских туристов в стране значительно возросло, - указал дипломат. - Порядка 74 тыс. граждан РФ посетило Индонезию в 2022 году". Российские туристы, уточнил посол, "могут оформить визу по прибытии в любой точке страны, нет необходимости получать ее заблаговременно".