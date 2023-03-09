Песков дал совет россиянам в Грузии

Россиянам в Грузии нужно воздержаться от пребывания в районах беспорядков и быть осторожными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что акции протеста в Грузии вызывают обеспокоенность Москвы. Он подчеркнул, что для РФ важно, чтобы на периметре границы было спокойствие, так как это соседнее государство. По словам Пескова, сейчас же ситуация оставляет желать лучшего.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и не желает вмешиваться в дела государства. Также российская сторона не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах.