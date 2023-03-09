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1 час назад

Песков дал совет россиянам в Грузии

Елена Прошина

Россиянам в Грузии нужно воздержаться от пребывания в районах беспорядков и быть осторожными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Очевидно, что уличные беспорядки имеют место, очевидно, что российским гражданам очень важно воздержаться от пребывания в тех районах, где происходят эти уличные беспорядки», - сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что акции протеста в Грузии вызывают обеспокоенность Москвы. Он подчеркнул, что для РФ важно, чтобы на периметре границы было спокойствие, так как это соседнее государство. По словам Пескова, сейчас же ситуация оставляет желать лучшего.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к беспорядкам в Грузии и не желает вмешиваться в дела государства. Также российская сторона не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах.

Сотни грузовиков застряли на границе с Грузией

Ранее стало известно, что парламент Грузии принял решение отозвать законопроект об иноагентах. Власти планируют провести ряд встреч с жителями, чтобы объяснить для чего нужен был этот закон.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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