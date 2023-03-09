Кремль не верит, что за подрывом "Северных потоков" могли стоять отдельные проукраинские личности, такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который [якобы] это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", - сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций в зарубежных СМИ о теракте на "Северных потоках".
По словам Пескова, нельзя "спускать на тормозах" теракт на "Северных потоках" и отвлекать внимание на второстепенные гипотезы.
Он добавил, что версия о вине РФ в терактах на "Северных потоках" была абсурдна с самого начала, это все равно что "рубить себе ногу". Англосаксы суетятся из-за терактов на "Северных потоках", так как у них "много неловкостей" с немцами в связи с этим, заявил пресс-секретарь президента.
Он отметил, что РФ требует быстрого и прозрачного расследования теракта на "Северных потоках" и допуска российской стороны к нему.