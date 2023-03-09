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1 час назад

Кремль не верит, что за терактом на "Северных потоках" стоит проукраинский "Доктор Зло"

ТАСС

Кремль не верит, что за подрывом "Северных потоков" могли стоять отдельные проукраинские личности, такой теракт под силу только небольшому числу спецслужб. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который [якобы] это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", - сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций в зарубежных СМИ о теракте на "Северных потоках".

По словам Пескова, нельзя "спускать на тормозах" теракт на "Северных потоках" и отвлекать внимание на второстепенные гипотезы.

Он добавил, что версия о вине РФ в терактах на "Северных потоках" была абсурдна с самого начала, это все равно что "рубить себе ногу". Англосаксы суетятся из-за терактов на "Северных потоках", так как у них "много неловкостей" с немцами в связи с этим, заявил пресс-секретарь президента.

Медведев прокомментировал публикации о подрыве "Северных потоков"

Он отметил, что РФ требует быстрого и прозрачного расследования теракта на "Северных потоках" и допуска российской стороны к нему.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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