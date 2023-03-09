"Что касается проукраинского какого-то "Доктора Зло", который [якобы] это организовал: с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире", - сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций в зарубежных СМИ о теракте на "Северных потоках".