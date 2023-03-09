В Госдуме прокомментировали отзыв из парламента Грузии проекта об иноагентах

Отзыв из парламента Грузии законопроекта об иностранных агентах может быть связан с позицией США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в четверг первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, в грузинском обществе накопилось достаточно много социальных противоречий, недовольств по отношению к соблюдению прав человека, есть немало экономических сложностей. Это, полагает Новиков, неизбежно приводило и будет приводить к тому, что найдутся вопросы, которые в иной ситуации могли бы разрешаться в относительно спокойной обстановке, но при обострении напряженности будут приводить к вспышке.

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"Для Грузии таким поводом стало обсуждение двух версий законопроекта об иноагентах. В ситуацию стали вмешиваться те силы, которые хотели бы сохранить свой контроль за политическими процессами в Грузии и имеют, надо сказать, для этого возможности. Прежде всего, в дело вмешались Соединенные Штаты Америки, их активность, активность должностных лиц, которые представляют интересы США, была очень заметна в эти дни", - сказал парламентарий.

Он добавил, что те законопроекты, которые предполагалось рассмотреть в грузинском парламенте, фактически являются калькой с законов и методик, действующих в США. "Но двойные стандарты в очередной раз дали о себе знать, и те же самые Соединенные Штаты Америки, у которых такое законодательство существует, решили выступить в роли тех, кто обеспокоен появлением таких законопроектов", - пояснил Новиков.

Депутат отметил, что США давно прибегают к самым разным методикам влияния на политическую обстановку в тех странах, где они имеют такую возможность.

"Грузия сейчас одна из таких стран. Отзыв законопроекта, я считаю, прямо связан с позицией Соединенных Штатов, которые, с одной стороны, не считают нынешние грузинские власти враждебными для себя, имеют каналы влияния на нее, с другой стороны - с изжогой восприняли нежелание грузинских властей кинуться в омут санкций против России со всем размахом", - сказал Новиков.

О законопроекте

Во вторник парламент Грузии принял в первом чтении грузинскую версию законопроекта об иностранных агентах. Это вызвало серьезное недовольство среди оппозиции, гражданских активистов, а также рядовых граждан. В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста. Оба митинга завершились глубокой ночью, силовики разогнали протестующих с применением водометов и слезоточивого газа. За два дня протестов задержаны более 130 человек, пострадали 60 полицейских.

В четверг правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сообщила, что приняла решение отозвать законопроект из парламента.