Разведка США обвинила Москву в попытках вмешиваться в американские выборы. Об этом говорится в отчете «О мировых угрозах», стоящих перед Соединенными Штатами, который был предоставлен Конгрессу, передает издание UPI.

Согласно докладу американской разведки, Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Предполагается, что Москва предпримет попытку сделать это снова. Кроме того, в документе говорится об опасности прямого военного конфликта США с Россией.

Как указано в тексте доклада разведки США, Москва рассматривает американские выборы как «возможность для злонамеренного влияния в рамках своей более широкой внешнеполитической стратегии». Подчеркивается, что Россия якобы проводила операции влияния на выборы в США в течение десятилетий.