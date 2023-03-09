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30 минут назад

Разведка США: Россия пыталась повлиять на выборы в Конгресс в 2022 году

Газета.Ruиещё 1

Разведка США обвинила Москву в попытках вмешиваться в американские выборы. Об этом говорится в отчете «О мировых угрозах», стоящих перед Соединенными Штатами, который был предоставлен Конгрессу, передает издание UPI.

Согласно докладу американской разведки, Россия пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в 2022 году. Предполагается, что Москва предпримет попытку сделать это снова. Кроме того, в документе говорится об опасности прямого военного конфликта США с Россией.

Как указано в тексте доклада разведки США, Москва рассматривает американские выборы как «возможность для злонамеренного влияния в рамках своей более широкой внешнеполитической стратегии». Подчеркивается, что Россия якобы проводила операции влияния на выборы в США в течение десятилетий.

МИД РФ прокомментировал выборы в Конгресс США

Ранее американское разведсообщество заявляло, что хотя Россия и не хочет прямого военного столкновения с западными государствами, риски эскалации украинского конфликта высоки. По мнению разведки США, до сих пор Москва избегала шагов, ведущих к расширению военных действий за пределы Украины. Власти РФ при этом неоднократно называли спецоперацию на Украине «конфликтом с НАТО».

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