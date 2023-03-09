Косачев положительно оценил отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии

Отзыв нашумевшего законопроекта об иностранных агентах в Грузии перекрывает путь тем, кто хотел использовать его в качестве повода для очередной цветной революции. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации Пресс-служба Совета Федерации

По словам парламентария, цель этой цветной революции - привести во власть политиков, безусловно и безоговорочно лояльных, послушных и подчиненных Западу. «Получилось же опрокинуть навзничь Украину по результатам майданного переворота, — написал Косачев — И более лояльного, послушного и подчинённого Западу государства, чем Украина, в современном мире почти что и нет».

Вице-спикер Совфеда позитивно оценил отзыв документа. Это позволит Грузии самостоятельно разобраться с конфликтом. »Для независимости и суверенитета Грузии это шанс, — считает Косачев. — А как все это обернется для народа Грузии — покажет только время».

Правящая политическая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» на фоне протестов в стране отзывает законопроект об иностранных агентах, говорится в четверг в заявлении инициатора законопроекта — общественного движения «Сила народа».