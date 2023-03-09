Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал версию США о подрыве трубопроводов «Северный поток» «тупой американской пропагандой». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По словам Медведева, в версию о том, что трубопровод подорвала некая «проукраинская группировка», не верят даже простые европейские жители.

«Тупая американская пропаганда. Не нравится никому. Не верят даже отравленные ею европейские обыватели. Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», - написал зампред Совбеза.

Он особо отметил, что загадочные водолазы никак не связаны ни с одном государством, ни с киевским режимом.

«Вообще ни из какого государства, вот! Граждане мира. Просто борцы с Московией. Одиночки-шизофреники, типа инициативники», - прокомментировал Медведев такой сценарий, назвав его низкорейтинговым.

Он также добавил, что даже простые обыватели сразу начали задавать неудобные вопросы, например, зачем надо так активно «отмазывать» киевский режим, отстаивая его непричастность. Такая реакция понятна, ведь, европейцам все меньше нравится платить из собственного кармана из-за энергетического кризиса, очередные пакеты антироссийских санкций и поставки оружия Киеву.