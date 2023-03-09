"Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда. Сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН. Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, кто же все-таки взорвал "Северные потоки". И вправду: кто же подставил кролика Роджера?" - написал Медведев, комментируя многочисленные публикации западных СМИ, которые пытаются приписать ответственность за подрыв трубопроводов некоей неназванной "проукраинской группировке". "Тупая американская пропаганда", - констатировал российский политик.