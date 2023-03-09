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17 минут назад

Медведев считает пропагандой приписывание взрывов Nord Stream "проукраинской группировке"

ТАСС

Утверждения СМИ о том, что за терактами на "Северных потоках" стоит ни с кем не связанная "проукраинская группировка", являются тупой американской пропагандой. Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале в четверг.

"Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда. Сиквел фильма, который был посвящен химическому оружию Саддама с демонстрацией пробирок в ООН. Мир, открыв рот и испытывая легкий рвотный рефлекс, смотрит на многочисленные испражнения западных СМИ про то, кто же все-таки взорвал "Северные потоки". И вправду: кто же подставил кролика Роджера?" - написал Медведев, комментируя многочисленные публикации западных СМИ, которые пытаются приписать ответственность за подрыв трубопроводов некоей неназванной "проукраинской группировке". "Тупая американская пропаганда", - констатировал российский политик.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,ООН,Совет безопасности РФ,
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