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1 час назад

Сенатор Клишас посчитал протесты в Грузии устраиваемым США и ЕС "госпереворотом"

Газета.Ruиещё 4

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил в Telegram-канале, что США и Евросоюз "решили устроить" на территории Грузии "антиконституционный госпереворот" в ответ на законопроект об иностранных агентах. По его словам, Соединенные Штаты и ЕС "в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот".

Клишас: США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА НовостиПресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Клишас добавил, что парламент Тбилиси "штурмуют банды с зажигательными бутылками", в то время как США и Евросоюз говорят грузинским властям о необходимости "сдержанно" себя вести.

Ранее сообщалось, что спецназ Грузии применил слезоточивый газ и водометы против протестующих в Тбилиси. До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны воздержаться от применения силы к протестующим против принятия законопроекта об иноагентах.

Политика,Саломе Зурабишвили,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,ЕС,
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