Клишас: США и ЕС решили устроить госпереворот в Грузии

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас заявил в Telegram-канале, что США и Евросоюз "решили устроить" на территории Грузии "антиконституционный госпереворот" в ответ на законопроект об иностранных агентах. По его словам, Соединенные Штаты и ЕС "в ответ на попытку Грузии понять, что происходит с иностранным финансированием на территории Грузии многочисленных неправительственных организаций, решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Клишас добавил, что парламент Тбилиси "штурмуют банды с зажигательными бутылками", в то время как США и Евросоюз говорят грузинским властям о необходимости "сдержанно" себя вести.