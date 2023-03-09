Дипломат РФ: Москва выдвинула предложение о консультации другим странам

Москва в качестве мер доверительного жеста предлагает государствам провести консультации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ представителя России Ирину Тяжлову.

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По ее словам, это необходимо для предотвращения напряженности в политической или военной сферах. Она назвала меры доверия способными налаживать взаимодействие между странами и предотвращать конфликты в информационном поле.

Тяжлова предложила при использовании информационно-коммуникационных технологий обмениваться информацией о национальной организационной структуре, стратегиях, законодательстве, политике и программах в области безопасности. Она также выступила за проведение консультаций, чтобы свести к минимуму «вероятность ошибочного восприятия и возможного возникновения политической или военной напряженности с участием дипломатических и технических контактных пунктов».

Чтобы укрепить диалог, необходимо создать специализированный информационный ресурс ООН. Он поможет обмениваться передовым опытом, повысить осведомленность и нарастить потенциал государств - членов международной организации «по вопросам безопасности при использовании ИКТ в данном контексте».