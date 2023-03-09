В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
28 минут назад

Дипломат РФ: Москва предложила консультации в информсфере во избежание напряженности

Елена Прошина

Москва в качестве мер доверительного жеста предлагает государствам провести консультации в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ представителя России Ирину Тяжлову.

Дипломат РФ: Москва выдвинула предложение о консультации другим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, это необходимо для предотвращения напряженности в политической или военной сферах. Она назвала меры доверия способными налаживать взаимодействие между странами и предотвращать конфликты в информационном поле.

Тяжлова предложила при использовании информационно-коммуникационных технологий обмениваться информацией о национальной организационной структуре, стратегиях, законодательстве, политике и программах в области безопасности. Она также выступила за проведение консультаций, чтобы свести к минимуму «вероятность ошибочного восприятия и возможного возникновения политической или военной напряженности с участием дипломатических и технических контактных пунктов».

Чтобы укрепить диалог, необходимо создать специализированный информационный ресурс ООН. Он поможет обмениваться передовым опытом, повысить осведомленность и нарастить потенциал государств - членов международной организации «по вопросам безопасности при использовании ИКТ в данном контексте».

Представитель России также отметила, что Москва предлагает согласовать базовые универсальные принципы мер укрепления доверия в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий. Также важно искоренять практику «голословного, бездоказательного вменения ответственности государствам за вредоносную деятельность в сфере ИКТ».

Политика,ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий