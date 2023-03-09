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15 минут назад

Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций

Елена Прошина

Антироссийские санкции со стороны западных стран оказались для Москвы бодрящим душем, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Посол Антонов назвал пользу для России от западных санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это подстегнуло в стране опережающее импортозамещение. Дипломат считает, что авторов ограничительных мер можно поблагодарить за такую возможность. Речь идет, прежде всего, о сфере новых технологий, от которых Запад безуспешно пытается «отключить» Россию. Посол указал, что ограничительные меры оказались для российского бизнеса как бодрящий утренний душ.

Несмотря на мрачные прогнозы, экономика РФ устояла под «беспрецедентным и всесторонним натиском», заявил Антонов. При этом обвала рынка так и не случилось. Дипломат сослался на оценки, согласно которым, сокращение ВВП по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. А согласно данным Международного валютного фонда, рост ВВП ожидается уже в 2023 году - 0,3%. В следующем году этот показатель вырастит еще на 2,1%, что выше, чем на Западе.

Посол также сослался на экономистов, которые начинают признавать, что за санкциями США стоит желание не только кого-то наказать, но и обеспечить для себя искусственные рыночные преимущества, выдавить соперников и наладить собственные поставки.

Политика,Анатолий Антонов,Коммерсант,Международный валютный фонд,
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