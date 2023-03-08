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Путин удивился, как многодетная россиянка справляется с 13 детьми

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Президент России Владимир Путин во время общения с частницами церемонии награждения в Кремле удивился, как многодетная россиянка справляется с воспитанием 13 детей. Видеозапись опубликована в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

Путин удивился, как многодетная россиянка справляется с 13 детьми
© РИА Новости

«Как вы с ними справляетесь?», — задался вопросом президент.

Россиянка рассказала, что старшей дочери уже исполнилось 27 лет, у нее уже есть свои дети. Многодетная семья проживает в доме, занимается частным хозяйством. Супруг женщины работает в строительной отрасли.

Ранее Путин вручил в Кремле государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги. Церемония прошла в Кремле.

По словам президента, россиянки вносят огромный вклад в развитие государства, помогают добиваться общенациональных задач и создавать достойное будущее для новых поколений жителей страны. Также президент упомянул серьезный вклад женщин-врачей, трудящихся и на территории Донбасса.

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