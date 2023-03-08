В Госдуме предложили создать защитный контур у границ России

Продвижение НАТО на восток можно пресечь, создав у границ России защитный контур. Такой способ не допустить расширение Североатлантического альянса назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

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По мнению парламентария, этот защитный контур должен быть образован за счет отказа всех граничащих с Россией стран от вступления в НАТО. По его мнению, на западных рубежах можно создать буферную зону из нейтральных государств.

«Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения», — подчеркнул Шеремет.