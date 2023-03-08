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45 минут назад

В Госдуме предложили создать защитный контур у границ России

Lenta.ruиещё 2

Продвижение НАТО на восток можно пресечь, создав у границ России защитный контур. Такой способ не допустить расширение Североатлантического альянса назвал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

В Госдуме предложили создать защитный контур у границ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентария, этот защитный контур должен быть образован за счет отказа всех граничащих с Россией стран от вступления в НАТО. По его мнению, на западных рубежах можно создать буферную зону из нейтральных государств.

«Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения», — подчеркнул Шеремет.

В декабре зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада расширить НАТО являются подготовкой к войне с Россией. По его словам, сейчас Россию и Запад разделяет больше, чем объединяет. Политик назвал 2022 год переломным и подчеркнул, что нельзя говорить о доверии, порядочности и верности слову «во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром».

Политика,Михаил Шеремет,Дмитрий Медведев,НАТО,Госдума,
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