Путин назвал отличительную черту российских женщин

Президент России Владимир Путин в среду, 8 марта, на церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил подвижничество российских женщин, их стремление добиваться результата в любой сфере деятельности, пишет РИА «Новости».

«[Особенность российских] женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали», - подчеркнул глава государства, обращаясь к собравшимся.

По оценке президента, этим состоянием души объясняются героические деяния и трудовые подвиги россиянок, их способность остановить коня на скаку, войти в горящую избу.

Путин заявил, что в государстве не осталось сфер деятельности, в которых женщины не добились бы существенных результатов.