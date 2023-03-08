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39 минут назад

Путин назвал отличительную черту российских женщин

Илья Родин

Президент России Владимир Путин в среду, 8 марта, на церемонии награждения россиянок за выдающиеся заслуги сделал ряд важных заявлений. В частности, он отметил подвижничество российских женщин, их стремление добиваться результата в любой сфере деятельности, пишет РИА «Новости».

«[Особенность российских] женщин - не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали», - подчеркнул глава государства, обращаясь к собравшимся.

По оценке президента, этим состоянием души объясняются героические деяния и трудовые подвиги россиянок, их способность остановить коня на скаку, войти в горящую избу.

Путин заявил о столкновении России с прямыми угрозами своей безопасности

Путин заявил, что в государстве не осталось сфер деятельности, в которых женщины не добились бы существенных результатов.

Глава государства уточнил, что следует особо отметить заслуги женщин-врачей, в том числе, и военных. Также он поблагодарил учительниц, военных корреспондентов, работниц фабрик и заводов.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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