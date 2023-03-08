В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
44 минуты назад

Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках обмена

ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых украинская сторона не захотела забрать в рамках состоявшегося обмена.

Москалькова заявила об отказе Киева забрать 70 своих солдат в рамках обмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", - написала омбудсмен в Telegram-канале.

Далее опубликован список имен с датами рождения.

Захарова назвала принцип западного расследования по «Северным потокам»

По данным российского омбудсмена, этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, украинская сторона отказывается забирать в рамках обмена.

Накануне Москалькова сообщила, что вместо ранее достигнутой договоренности о формате обмена "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек.

По данным Минобороны РФ, 90 российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории во вторник. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства в Москве.

Политика,Татьяна Москалькова,Минобороны России,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий