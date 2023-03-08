Москалькова заявила об отказе Киева забрать 70 своих солдат в рамках обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 70 украинских солдат, которых украинская сторона не захотела забрать в рамках состоявшегося обмена.

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"В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы", - написала омбудсмен в Telegram-канале.

Далее опубликован список имен с датами рождения.

По данным российского омбудсмена, этих украинских военнослужащих, находящихся в плену на территории России, украинская сторона отказывается забирать в рамках обмена.

Накануне Москалькова сообщила, что вместо ранее достигнутой договоренности о формате обмена "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек.