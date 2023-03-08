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38 минут назад

Суд Евросоюза аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина

Газета.Ruиещё 1

Суд Евросоюза аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, потому что они были введены только на основании принципа родства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда ЕС.

Суд Евросоюза аннулировал санкции против матери Пригожина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года», — говорится в решении суда.

Суд отметил, что Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании. Совет ЕС также не смог доказать, что на момент включения в санкционный список она владела другими активами, связанными с Евгением Пригожиным.

В обосновании отмены санкций суд ЕС отметил, что они были введены исключительно на основании принципа родства. Суд постановил, что этого не достаточно для внесения в санкционные списки.

В январе 2023 года Пригожин, отвечая на вопрос журналистов о том, пытался ли он обходить санкции Европейского союза и США, введенные в отношении него самого и ЧВК, заявил, что считает введенные против него меры незаконными.

Политика,Евгений Пригожин,Совет Европы,ЕС,
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