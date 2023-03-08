Путин заявил о столкновении России с прямыми угрозами своей безопасности

Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на вручении государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги/ Трансляцию церемонии ведет официальный Telegram-канал Кремля.

При этом глава государства подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее.

«Мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства — такое будущее, которое нужно именно нам самим», — сказал Путин.

Он отметил, что лучшие качества человека ярко проявляются именно «во времена вызовов и испытаний».

Ранее Путин заявил, что элиты Запада не скрывают желания нанести России стратегическое поражение.

«Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию.