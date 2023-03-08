В России ответили на слова Шольца о сроках украинского конфликта

Страны НАТО будут стремиться к продолжению конфликта на Украине, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о сроках противостояния. Об этом пишет RT.
Отмечается, что ранее Шольц призвал европейские страны к производству вооружений и военной техники на постоянной основе. Он обосновал это тем, что противостояние на Украине может продлиться на неопределенный срок.
Чепа пояснил, что в Североатлантическом альянсе считают Россию основным противником.
По его мнению, входящие в альянс государства будут стремиться к дальнейшему продолжению противостояния. Он уточнил, что военные действия возможны не только на Украине, но и в других регионах.
Депутат констатировал, что организация идет по этому пути потому, что он приносит «огромные дивиденды».