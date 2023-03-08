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35 минут назад

Депутат Чепа прокомментировал слова Шольца о сроках украинского конфликта

Илья Родин

Страны НАТО будут стремиться к продолжению конфликта на Украине, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа, комментируя высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о сроках противостояния. Об этом пишет RT.

В России ответили на слова Шольца о сроках украинского конфликта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее Шольц призвал европейские страны к производству вооружений и военной техники на постоянной основе. Он обосновал это тем, что противостояние на Украине может продлиться на неопределенный срок.

Чепа пояснил, что в Североатлантическом альянсе считают Россию основным противником.

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По его мнению, входящие в альянс государства будут стремиться к дальнейшему продолжению противостояния. Он уточнил, что военные действия возможны не только на Украине, но и в других регионах.

Депутат констатировал, что организация идет по этому пути потому, что он приносит «огромные дивиденды».

Политика,Олаф Шольц,Алексей Чепа,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,
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