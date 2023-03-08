В России ответили на слова Шольца о сроках украинского конфликта

Отмечается, что ранее Шольц призвал европейские страны к производству вооружений и военной техники на постоянной основе. Он обосновал это тем, что противостояние на Украине может продлиться на неопределенный срок.

Чепа пояснил, что в Североатлантическом альянсе считают Россию основным противником.

По его мнению, входящие в альянс государства будут стремиться к дальнейшему продолжению противостояния. Он уточнил, что военные действия возможны не только на Украине, но и в других регионах.