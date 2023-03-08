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11 минут назад

Захарова ответила на позицию Борреля о законе об иноагентах в Грузии

RT на русском

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала позицию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о законе об иноагентах в Грузии.

Захарова ответила на позицию Борреля о законе об иноагентах в Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС.

«Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе — там этот закон действует с 1938 года», — написала Захарова в Telegram.

7 марта в Тбилиси прошли беспорядки после того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Документ предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства.

В МВД Грузии заявили, что форма протеста у здания парламента Грузии приняла характер крайнего насилия. Участники акции, в частности, начали бросать в сотрудников силовых ведомств «коктейли Молотова».

Обеспокоенность грузинским законом выразили в Госдепе США. Также посол США в Грузии Келли Дегнан попросила грузинский парламент отозвать и пересмотреть законопроект. Как утверждает американский дипломат, эта инициатива не соответствует интересам Грузии.

Кроме того, законопроект осудил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили, находящаяся с визитом в Нью-Йорке, поддержала протестующих в Тбилиси.

Политика,Жозеп Боррель,Саломе Зурабишвили,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,ЕС,
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