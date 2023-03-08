"Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, - нашу Родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью. Слова огромной благодарности - женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал Медведев.