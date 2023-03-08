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46 минут назад

Медведев - россиянкам: Вы нас во всем поддерживаете, вдохновляете на большие свершения

Российская Газета

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Международный женский день поблагодарил женщин-военнослужащих и тем, кто помогает Вооруженным силам РФ в тылу.

"Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас, - нашу Родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью. Слова огромной благодарности - женщинам, которые несут службу в Вооруженных силах России, в тылу и на передовой приближают нашу победу. Низкий им поклон", - сказал Медведев.

Видео с поздравлением опубликовано в Telegram-канале политика.

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Зампред Совбеза также отметил, что весенний праздник олицетворяет возрождение и красоту. "Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее. Вы нас во всем поддерживаете, вдохновляете на большие свершения", - добавил он, обращаясь к женщинам России.

"Дорогие наши мамы и бабушки, жены, сестры, дочери, наши друзья и коллеги. Спасибо за то, что вы рядом с нами. От всего сердца желаю вам любви, крепкого здоровья и благополучия", - заключил Медведев.

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