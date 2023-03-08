Песков прокомментировал публикации о взрывах на «Северных потоках»

Новые теории в зарубежных СМИ о взрывах на «Северных потоках» — скоординированный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что новые разведданные указывают на причастность к взрывам на «Северных потоках» некой проукраинской группировки. Планы этой группировки могли быть неизвестны Киеву, подчеркивается в публикации.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — считает Песков.

Он задался вопросом, как высокопоставленные лица в США, на которых ссылаются журналисты, могут что-то предполагать об инциденте на «Северных потоках» без полноценного расследования.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что РФ все еще не допускают к расследованию. Ноты по этому вопросу поступили от Дании и Швеции всего несколько дней назад.

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением», — считает Песков.