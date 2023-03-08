В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
40 минут назад

Песков прокомментировал публикации о взрывах на «Северных потоках»

Елена Прошина

Новые теории в зарубежных СМИ о взрывах на «Северных потоках» — скоординированный вброс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков прокомментировал публикации о взрывах на «Северных потоках»
Фото: ТАССТАСС

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что новые разведданные указывают на причастность к взрывам на «Северных потоках» некой проукраинской группировки. Планы этой группировки могли быть неизвестны Киеву, подчеркивается в публикации.

«Явно, авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно, это скоординированный вброс в СМИ», — считает Песков.

Он задался вопросом, как высокопоставленные лица в США, на которых ссылаются журналисты, могут что-то предполагать об инциденте на «Северных потоках» без полноценного расследования.

Полковник в отставке прокомментировал новые данные о подрыве «Северных потоков»

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что РФ все еще не допускают к расследованию. Ноты по этому вопросу поступили от Дании и Швеции всего несколько дней назад.

«Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением», — считает Песков.

Он выразил уверенность, что страны-акционеры «Северных потоков» и ООН обязаны провести прозрачное расследование этого инцидента и привлечь к участию всех, кто может «пролить свет».

Политика,Дмитрий Песков,ООН,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий