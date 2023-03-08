Мишустин обратился к россиянкам в Международный женский день

«Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах», - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на колоссальную нагрузку, женщины остаются очаровательными, добрыми и отзывчивыми, чем вдохновляют мужчин. В Международный женский день Мишустин пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях, любви и счастья.