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37 минут назад

Мишустин обратился к россиянкам в Международный женский день

ТК «Звезда»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин обратился к россиянкам в Международный женский день
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Мы восхищаемся женским очарованием, нежностью, невероятной энергией, уникальной способностью создавать особую атмосферу дома и на работе, добиваться впечатляющих успехов в самых разных сферах», - сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на колоссальную нагрузку, женщины остаются очаровательными, добрыми и отзывчивыми, чем вдохновляют мужчин. В Международный женский день Мишустин пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях, любви и счастья.

Ранее российских женщин поздравил президент Владимир Путин. Российский лидер отметил, что в нашей стране праздник 8 Марта наполнен особым теплом и смыслом, уважением к женщине и материнству. Глава государства отдельно поздравил женщин-военнослужащих, которые выполняют различные задачи в зоне спецоперации.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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