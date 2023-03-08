В посольстве РФ назвали цель версий в СМИ США по «Северным потокам»

Утечки в американских СМИ от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле, заявил российский советник-посланник Андрей Леденев.

Российский дипломат, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, прокомментировал материал The New York Times о подрывах на трубопроводах. Он обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

Российский дипломат подчеркнул, что никакой веры в беспристрастность выводов американских разведслужб у России нет и быть не может, а утечки в американские СМИ от анонимных источников является попыткой сбить с толку тех, кто искренне пытается докопаться до истины в этом вопиющем преступлении, стремится вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море, перевести подозрения на некие абстрактные лица.