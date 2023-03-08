В России оценили новую версию взрывов на «Северных потоках»

Газета The New York Times, опубликовавшая новую статью с теорией о диверсиях на «Северных потоках», пытается дезинформировать общественность. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, передает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

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Ранее издание выпустило материал, в котором утверждалось, что новые разведывательные данные свидетельствуют о причастности некой проукраинской группировки к взрывам на «Северных потоках». Затем газета Die Zeit сообщила, что немецкие следователи обнаружили связанное с Украиной судно, которое также может быть замешано в инциденте.

Пушков считает, что разведка США делает все возможное, чтобы снять с Вашингтона обвинения в подрыве «Северных потоков» и свалить вину на некие проукраинские группы. Сенатор указал, что даже если бы эти группы существовали, у них не было бы необходимой для совершения подобного взрыва техники.

«За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации», — указал Пушков.