Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству является безусловной ценностью.

"Возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для нас - безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение", - отметил глава государства в видеопоздравлении, записанном на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля.

Он подчеркнул, что в России Международный женский день "всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами".

По словам президента, в этот праздничный день по всей стране говорят о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам, стремятся порадовать родных и близких, сказать им "о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые, искренние слова тем, кто верит и ждет дома в пору испытаний и разлуки".

Путин обратил внимание на то, сколь многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин, указал на важность и ценность тех усилий, которые они прилагают для того, чтобы "в семье царили любовь, уют и согласие". Огромное уважение, отметил президент, вызывает их неизменная ответственность, умение учитывать все детали тех дел, которыми они занимаются, а также все те лучшие качества, которые они проявляют в профессиях.