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32 минуты назад

Кадыров заявил, что в Чехии украли его чистокровного коня Зазу за $10 млн

Газета.Ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о пропаже его чистокровного коня по кличке Зазу в Чехии.

Кадыров назвал стоимость украденного в Чехии скакуна
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

По словам чеченского лидера, еще в 2014 году животное попало в санкционный список Запада.

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик задался вопросом, каким образом могла произойти кража, если конь содержался не на «захолустной ферме», при этом местная полиция узнает об этом лишь спустя несколько дней.

В Чехии украли принадлежащего Кадырову жеребца

«И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — заявил Кадыров.

По его словам, теперь, узнав настоящую цену скакуна, грабитель «хорошо нагреет руки». Глава Чечни подчеркнул, что не верит в случайности, в то, что конокрады могли похитить «санкционную лошадь».

Ранее профессиональный портал о лошадях и скачках Jezdci сообщил, что с конезавода в чешской деревне Крабчице на северо-востоке страны пропал племенной английский жеребец, владельцем которого считается глава Чечни Рамзан Кадыров. В полиции Чехии подтвердили кражу жеребца, не уточняя личность его владельца. Также сообщалось, что за месяц до начала спецоперации на Украине, 27 января 2022 года, двое русскоязычных мужчин пытались увести Зазу и еще одного коня Кадырова, но тогда им не позволили это сделать.

Политика,Рамзан Кадыров,
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