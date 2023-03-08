Кадыров назвал стоимость украденного в Чехии скакуна

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения о пропаже его чистокровного коня по кличке Зазу в Чехии.

Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95» Телеграм-канал «Kadyrov_95»

По словам чеченского лидера, еще в 2014 году животное попало в санкционный список Запада.

«Сегодня выясняется, что Зазу своровали неизвестные лица», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Политик задался вопросом, каким образом могла произойти кража, если конь содержался не на «захолустной ферме», при этом местная полиция узнает об этом лишь спустя несколько дней.

«И кстати, попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18 000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — заявил Кадыров.

По его словам, теперь, узнав настоящую цену скакуна, грабитель «хорошо нагреет руки». Глава Чечни подчеркнул, что не верит в случайности, в то, что конокрады могли похитить «санкционную лошадь».