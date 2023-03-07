Пушков прокомментировал новую публикацию NYT о "Северных потоках"

Член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Пушков назвал чушью и попыткой дезинформации публикацию издания The New York Times о новых данных разведки США по подрывам "Северных потоков".

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"Разведка США пытается отвернуть все обоснованные обвинения против США в подрыве Северного потока и перенести их на некие невнятные "проукраинские группы" (что за чушь?)", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, никакая группировка не имела бы технической способности осуществить такую сложную операцию.

"За подрывом стояло высокотехнологичное государство. Неудачная попытка дезинформации", - добавил он.

Пушков также назвал закономерной реакцию журналиста Сеймура Херша, который рассмеялся в ответ на вопрос о публикации NYT про "Северные потоки".

Ранее газета The New York Times сообщила, что новые разведданные США указывают на причастность проукраинской группировки к подрыву российских газопроводов "Северный поток". В статье говорится, что изучившие разведданные официальные американские лица заявили, что у них нет доказательств причастности к подрыву президента Украины Владимира Зеленского.

Также изучившие новые разведывательные данные о подрыве газопроводов "Северный поток" американские официальные лица заявили, что нет никаких доказательств причастности России к произошедшему.