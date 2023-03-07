В МИД раскрыли детали нового российско-иранского договора

Новый российско-иранский договор будет охватывать все сферы взаимодействия между Москвой и Тегераном и ознаменует выход двух стран на стратегический уровень партнерства. Об этом рассказал «Парламентской газете» представитель Министерства иностранных дел России.

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Ранее о подготовке документа заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что новый «большой» российско-иранский договор придет на смену Договору об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001 года и уже «находится в высокой степени готовности».

«Документ носит всеобъемлющий характер и охватывает все сферы практического взаимодействия между нашими странами. Его подписание ознаменует собой выход российско-иранского партнерства на стратегический уровень», - пояснили в МИД России.

При этом дипломаты подчеркнули, что новое соглашение будет гораздо шире заключенного ранее, и при его разработке учитывались «как прежние заделы, так и опыт кооперации по различным направлениям, полученный в последние годы».

Именно этим обусловлена долгая подготовка документа и необходимость его согласования со всеми вовлеченными структурами как в России, так и в Иране, заявили в МИД РФ.

Напомним, ранее западные страны распространили информацию, что Россия закупает у Ирана беспилотники для атаки на инфраструктуру Украины. Однако обе стороны опровергли подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до сих пор не было приведено ни одного доказательства этого.