В МИД раскрыли детали нового российско-иранского договора

Новый российско-иранский договор будет охватывать все сферы взаимодействия между Москвой и Тегераном и ознаменует выход двух стран на стратегический уровень партнерства. Об этом рассказал «Парламентской газете» представитель Министерства иностранных дел России.
Ранее о подготовке документа заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что новый «большой» российско-иранский договор придет на смену Договору об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран от 12 марта 2001 года и уже «находится в высокой степени готовности».
«Документ носит всеобъемлющий характер и охватывает все сферы практического взаимодействия между нашими странами. Его подписание ознаменует собой выход российско-иранского партнерства на стратегический уровень», - пояснили в МИД России.
При этом дипломаты подчеркнули, что новое соглашение будет гораздо шире заключенного ранее, и при его разработке учитывались «как прежние заделы, так и опыт кооперации по различным направлениям, полученный в последние годы».
Именно этим обусловлена долгая подготовка документа и необходимость его согласования со всеми вовлеченными структурами как в России, так и в Иране, заявили в МИД РФ.
Напомним, ранее западные страны распространили информацию, что Россия закупает у Ирана беспилотники для атаки на инфраструктуру Украины. Однако обе стороны опровергли подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до сих пор не было приведено ни одного доказательства этого.
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни также опроверг сведения о том, что Тегеран купит у Москвы ЗРК С-400. По его словам, у Ирана есть свои похожие разработки, к примеру, ЗРК Bavar-373.