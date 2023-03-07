"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", - написал он в Telegram-канале.