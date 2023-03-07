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42 минуты назад

Правительство Украины санкционировало выход из соглашения с Россией о пограничном контроле

ТАССиещё 2

Правительство Украины одобрило выход страны из соглашения с Россией о сотрудничестве в сфере пограничного контроля. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", - написал он в Telegram-канале.

Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Россией

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.

Политика,Видео,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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