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10 минут назад

Песков высказался о переходе ситуации на Украине в мирное русло

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Об этом пишет ТАСС.

Песков высказался о переходе ситуации на Украине в мирное русло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему намерена добиваться выполнения своих задач и всех поставленных целей с помощью специальной операции.

Он также подчеркнул, что США не планируют завершать боевые действия на Украине, а наоборот, Вашингтон делает все возможное, чтобы продолжить их.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган сообщил о постоянном срыве переговоров по украинскому кризису. По его мнению, это, как будто «невидимая рука» способствует затягиванию и эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Правительство Будапешт выступает за то, что для урегулирования украинского конфликта необходимо провести прямые переговоры между Россией и США. Он также добавил, что большинство стран выступает за то, чтобы ситуация на Украине разрешилась как можно скорее, а для этого необходимы мирные переговоры.

Политика,Петер Сийярто,Дмитрий Песков,
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