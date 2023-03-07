Песков высказался о переходе ситуации на Украине в мирное русло

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никаких предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Об этом пишет ТАСС.

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему намерена добиваться выполнения своих задач и всех поставленных целей с помощью специальной операции.

Он также подчеркнул, что США не планируют завершать боевые действия на Украине, а наоборот, Вашингтон делает все возможное, чтобы продолжить их.

Ранее глава МИД Китая Цинь Ган сообщил о постоянном срыве переговоров по украинскому кризису. По его мнению, это, как будто «невидимая рука» способствует затягиванию и эскалации конфликта.