Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана

Москва дала разрешение увеличить численность афганского посольства в России, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом пишет РИА Новости.

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Он уточнил, что штат был увеличен на два человека. Таким образом, теперь в посольстве будет работать три сотрудника.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об экономическом потенциале этой страны. По его словам, места и экономических возможностей там хватит на всех. Россия будет приветствовать вклад любой страны в подъем экономики Афганистана.