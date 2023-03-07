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15 минут назад

Москва приняла решение по афганскому посольству в РФ

Елена Прошина

Москва дала разрешение увеличить численность афганского посольства в России, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Об этом пишет РИА Новости.

Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что штат был увеличен на два человека. Таким образом, теперь в посольстве будет работать три сотрудника.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об экономическом потенциале этой страны. По его словам, места и экономических возможностей там хватит на всех. Россия будет приветствовать вклад любой страны в подъем экономики Афганистана.

Напомним, в конце года постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает США вернуть все средства, украденные у Афганистана. Ситуацию с разморозкой активов он назвал «возмутительной».

Политика,Дмитрий Жирнов,Василий Небензя,Замир Кабулов,ООН,
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