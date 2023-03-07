Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток. Одной из целей дипломата является посещение местного кладбища. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В рамках своего визита Броннерт планирует осмотреть Владивосток и посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище города. При этом никаких официальных встреч у посла с местными властями не планируется.

Отмечается, что при выходе из аэропорта посол вступила в словесную перепалку с местными активистами, которые скандировали: «Вам здесь не рады», «Британия – спонсор терроризма».