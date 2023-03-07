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12 минут назад

Посол Британии прибыла во Владивосток

Елена Прошина

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прибыла во Владивосток. Одной из целей дипломата является посещение местного кладбища. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках своего визита Броннерт планирует осмотреть Владивосток и посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище города. При этом никаких официальных встреч у посла с местными властями не планируется.

Отмечается, что при выходе из аэропорта посол вступила в словесную перепалку с местными активистами, которые скандировали: «Вам здесь не рады», «Британия – спонсор терроризма».

Ранее после причастности Великобритании к нападению Украины на Севастополь при помощи подводных дронов, Броннерт была вызвана в МИД России, где ей указали на недопустимость подготовки Лондоном диверсантов для Украины.

Политика,МИД России,
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