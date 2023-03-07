России отказали в участии в конференции CERAWeek в Хьюстоне

Представители генерального консульства РФ впервые за более чем 20 лет не смогли поучаствовать в американском Хьюстоне в международной энергетической конференции CERAWeek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула в этом городе Александра Захарова.

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По словам генконсула, российская сторона получила сообщения о «нежелательности» присутствия представителей России на мероприятии.

«Причина — регистрация на конференцию была отменена буквально в последний момент. Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно», — добавил Захаров.

Также генеральный консул обратил внимание, что организаторы повторно перезванивали, чтобы убедиться, что российская сторона поняла предупреждение и отказ в участии.

При этом организаторы конференции в США не комментировали отказ в приглашении российской стороны на конференцию.