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11 минут назад

Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek в Хьюстоне

Газета.Ruиещё 1

Представители генерального консульства РФ впервые за более чем 20 лет не смогли поучаствовать в американском Хьюстоне в международной энергетической конференции CERAWeek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула в этом городе Александра Захарова.

России отказали в участии в конференции CERAWeek в Хьюстоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам генконсула, российская сторона получила сообщения о «нежелательности» присутствия представителей России на мероприятии.

«Причина — регистрация на конференцию была отменена буквально в последний момент. Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно», — добавил Захаров.

Также генеральный консул обратил внимание, что организаторы повторно перезванивали, чтобы убедиться, что российская сторона поняла предупреждение и отказ в участии.

При этом организаторы конференции в США не комментировали отказ в приглашении российской стороны на конференцию.

Ранее в ООН надеялись, что проблема выдачи виз США дипломатам РФ решится с принимающей стороной.

Политика,Александр Захаров,ООН,
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