Глава парламента Крыма назвал фантазией планы Украины по блокировке полуострова

«Дела у Украины совсем плохи. Причем не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников. Раньше генералы изливали в информационное пространство свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов «Звездных войн», — отметил Константинов.