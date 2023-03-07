Глава парламента Крыма назвал фантазией планы Украины по блокировке полуострова

У руководства Украины дела плохи не только на фронте, но и в головах, считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости. По его словам, об этом свидетельствуют заявления киевских властей относительно «блокирования» полуострова.
«Дела у Украины совсем плохи. Причем не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников. Раньше генералы изливали в информационное пространство свои фантазии по поводу парадов в Севастополе и катания на танках по Красной площади, а теперь полковники пересказывают нам содержание одного из эпизодов «Звездных войн», — отметил Константинов.
Как указал глава крымского парламента, представители украинского руководства уже в течение 9 лет всячески «изолируют» полуостров. Он также добавил, что болезнь в головах генералов Украины лишь прогрессирует.
«Нужно быть бдительными, начеку должны быть все профильные службы. Повторю, они будут делать ровно то, что мы им позволим. Нам надо не позволить им по возможности ничего», — резюмировал Константинов.
Ранее полковник ВСУ Петр Черник заявил, что Киев рассматривает вариант «блокады Крыма» на истощение.