Россия оценила встречи Антонова в Госдепе США

Характер встреч посла России в США Анатолия Антонова в Госдепартаменте неудовлетворителен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмиссии.

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По словам пресс-секретаря посольства Игоря Гиренко, официальный представитель Госдепа «не договаривает о характере такого взаимодействия». Он отметил, что «далеко не всегда Антонов имеет возможность быстро и оперативно выполнить поручение Москвы». Гиренко заявил, что российского посла «либо отказываются принимать руководители внешнеполитического ведомства, либо перенаправляют к чиновникам невысокого уровня».

Пресс-секретарь посольства России в США заявил, что в некоторых случаях Антонову не удавалось в ходе встречи изложить позицию страны. По его словам, посла перебивали и «давали понять, что у американцев есть поважнее дела».

Гиренко добавил, что «после демаршей российского посла наши запросы остаются без ответа». Он заявил, что обратной связи по проблемам Арктики и АТЭС нет.