Украина попала в состав «киберНАТО», когда была привлечена к работе таллинского центра по кибербезопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя России Ирину Тяжлову.
Об этом она заявила во время выступления на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
Утверждается, что Киев исполняет роль испытательного полигона. Тяжлова объяснила этот факт тем, что западные страны вкладывают значительное количество денег в бывшую советскую республику, занимаются обучением кадров, оказывая техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала.
Председатель не считает случайностью то, что Украину привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности, что говорит о включении в состав «киберНАТО». При этом руководство этих стран не учитывает, что созданная при их помощи украинская IT-армия является конгломератом криминальных группировок, которые начинают грабить граждан государств «цивилизованного мира».
Кроме того, с начала специальной военной операции информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам Запада, интенсивность которых возросла в десятки раз. Для этого вербуются хакеры-наемники.