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22 минуты назад

Российский дипломат в ООН рассказала о вступлении Украины в «киберНАТО»

Елена Прошина

Украина попала в состав «киберНАТО», когда была привлечена к работе таллинского центра по кибербезопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя России Ирину Тяжлову.

Российский дипломат в ООН рассказала о вступлении Украины в «киберНАТО»
Фото: ТАССТАСС

Об этом она заявила во время выступления на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Утверждается, что Киев исполняет роль испытательного полигона. Тяжлова объяснила этот факт тем, что западные страны вкладывают значительное количество денег в бывшую советскую республику, занимаются обучением кадров, оказывая техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала.

Председатель не считает случайностью то, что Украину привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности, что говорит о включении в состав «киберНАТО». При этом руководство этих стран не учитывает, что созданная при их помощи украинская IT-армия является конгломератом криминальных группировок, которые начинают грабить граждан государств «цивилизованного мира».

Кроме того, с начала специальной военной операции информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам Запада, интенсивность которых возросла в десятки раз. Для этого вербуются хакеры-наемники.

Политика,Армия,ООН,
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