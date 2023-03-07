Украина попала в состав «киберНАТО», когда была привлечена к работе таллинского центра по кибербезопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя России Ирину Тяжлову.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом она заявила во время выступления на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Утверждается, что Киев исполняет роль испытательного полигона. Тяжлова объяснила этот факт тем, что западные страны вкладывают значительное количество денег в бывшую советскую республику, занимаются обучением кадров, оказывая техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала.

Председатель не считает случайностью то, что Украину привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности, что говорит о включении в состав «киберНАТО». При этом руководство этих стран не учитывает, что созданная при их помощи украинская IT-армия является конгломератом криминальных группировок, которые начинают грабить граждан государств «цивилизованного мира».