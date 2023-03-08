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2 часа назад

Ульянов: западные страны не готовы к завершению переговоров по иранской ядерной сделке

ТАССиещё 5

Шанс на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе все еще сохраняется, Россия твердо настроена продолжить переговоры для скорейшего завершения работы. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ульянов: Запад не готов к завершению переговоров по Ирану
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подтверждаем твердый настрой на завершение работы над восстановлением СВПД в оригинальном виде. Шанс на реанимирование ядерной сделки сохраняется", - сказал он. "Не можем себе позволить его упустить, пустив процесс по пути вероятной неконтролируемой эскалации", - подчеркнул Ульянов.

В то же время он указал, что не исламская республика, а государства Запада не готовы к конструктивным действиям.

"Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны", - констатировал Ульянов.

Если бы они, по его словам, "перестали препятствовать процессу, основания для озабоченностей вокруг ядерной программы Ирана были бы устранены".

Политика,Иран и США,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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