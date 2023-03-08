Ульянов: Запад не готов к завершению переговоров по Ирану

Шанс на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе все еще сохраняется, Россия твердо настроена продолжить переговоры для скорейшего завершения работы. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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"Подтверждаем твердый настрой на завершение работы над восстановлением СВПД в оригинальном виде. Шанс на реанимирование ядерной сделки сохраняется", - сказал он. "Не можем себе позволить его упустить, пустив процесс по пути вероятной неконтролируемой эскалации", - подчеркнул Ульянов.

В то же время он указал, что не исламская республика, а государства Запада не готовы к конструктивным действиям.

"Иран обвиняют в блокировании завершения переговоров по восстановлению СВПД. Но не готовы к этому именно западные страны", - констатировал Ульянов.