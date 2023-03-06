В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам

"Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства (принимающей штаб-квартиру ООН страны - прим. ТАСС) соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть", - сказал Дюжаррик.