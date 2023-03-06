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45 минут назад

В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с российскими дипломатами.

В ООН прокомментировали невыдачу виз США российским делегатам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее представитель России Ирина Тяжлова сообщила, что американская сторона отказала в визах российским делегатам для участия в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

"Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства (принимающей штаб-квартиру ООН страны - прим. ТАСС) соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть", - сказал Дюжаррик.

США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

Дипломат РФ ранее также обратила внимание на то, что с проблемой невыдачи виз вновь столкнулись и представители аккредитованных при группе российских НПО, их отсекли от возможности очного участия в специализированной сессии. Российская сторона призвала секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз делегатам РФ.

Политика,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,
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