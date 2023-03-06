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19 минут назад

США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

Илья Родин

Вашингтон отказал в разрешениях на въезд ряду российских делегатов, участие которых предполагалось в сессии ООН по вопросам безопасности в сфере ИКТ, рассказала на брифинге представитель РФ Ирина Тяжлова. Об этом пишет ТАСС.

США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тяжлова подчеркнула, что Соединенные Штаты «в вызывающей форме» отказались выдать визы российским делегатам.

Дипломат напомнила, что аналогичные шаги власти государства предпринимали и ранее, без каких-либо оснований.

Отказ Вашингтона является грубым нарушением соответствующих обязательств, резюмировала Тяжлова.

Дипмиссия РФ в Соединенных Штатах ранее прокомментировала отказ Госдепартамента в выдаче виз на сессию ГА ООН главе МИД Сергею Лаврову и другим членам российской делегации.

Дипломаты заявили, что Россия призывает обеспечить беспрепятственный въезд представителей РФ на международные мероприятия, проходящие под эгидой ООН.

Политика,Сергей Лавров,ООН,Госдеп США,
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