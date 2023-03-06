США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

Вашингтон отказал в разрешениях на въезд ряду российских делегатов, участие которых предполагалось в сессии ООН по вопросам безопасности в сфере ИКТ, рассказала на брифинге представитель РФ Ирина Тяжлова. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тяжлова подчеркнула, что Соединенные Штаты «в вызывающей форме» отказались выдать визы российским делегатам.

Дипломат напомнила, что аналогичные шаги власти государства предпринимали и ранее, без каких-либо оснований.

Отказ Вашингтона является грубым нарушением соответствующих обязательств, резюмировала Тяжлова.

Дипмиссия РФ в Соединенных Штатах ранее прокомментировала отказ Госдепартамента в выдаче виз на сессию ГА ООН главе МИД Сергею Лаврову и другим членам российской делегации.