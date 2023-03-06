США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

Вашингтон отказал в разрешениях на въезд ряду российских делегатов, участие которых предполагалось в сессии ООН по вопросам безопасности в сфере ИКТ, рассказала на брифинге представитель РФ Ирина Тяжлова. Об этом пишет ТАСС.
Тяжлова подчеркнула, что Соединенные Штаты «в вызывающей форме» отказались выдать визы российским делегатам.
Дипломат напомнила, что аналогичные шаги власти государства предпринимали и ранее, без каких-либо оснований.
Отказ Вашингтона является грубым нарушением соответствующих обязательств, резюмировала Тяжлова.
Дипмиссия РФ в Соединенных Штатах ранее прокомментировала отказ Госдепартамента в выдаче виз на сессию ГА ООН главе МИД Сергею Лаврову и другим членам российской делегации.
Дипломаты заявили, что Россия призывает обеспечить беспрепятственный въезд представителей РФ на международные мероприятия, проходящие под эгидой ООН.