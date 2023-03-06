США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

США отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.
"США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы (делегации - прим. ТАСС). Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН", - подчеркнула дипломат.
Она заявила, что Россия призывает Секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз российским делегатам.
"Хотели бы обратиться к председателю [заседания] и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики. Наш приоритет - обеспечить подлинное равноправие среди участников группы", - сказала Тяжлова.