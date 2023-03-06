США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов

"США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы (делегации - прим. ТАСС). Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН", - подчеркнула дипломат.