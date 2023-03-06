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51 минуту назад

США отказали в выдаче виз делегатам РФ на сессию по информационным технологиям в ООН

ТАССиещё 1

США отказали в визах ряду российских делегатов, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Об этом сообщила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании группы.

США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении ее главы (делегации - прим. ТАСС). Это является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН", - подчеркнула дипломат.

Она заявила, что Россия призывает Секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз российским делегатам.

"Хотели бы обратиться к председателю [заседания] и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики. Наш приоритет - обеспечить подлинное равноправие среди участников группы", - сказала Тяжлова.

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