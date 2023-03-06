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56 минут назад

Захарова о покушении на Малофеева: Киев не брезгует терактами для подавления инакомыслия

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Федеральной службы безопасности РФ о покушении на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

МИД РФ отреагировал на покушение на основателя «Царьграда» Малофеева
Фото: ФСБ РФ/РИА НовостиФСБ РФ/РИА Новости

«Неудавшееся посягательство на жизнь К.В. Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия», — заявила дипломат.

Она отметила, что этот инцидент пополнил длинный перечень злодеяний Киева против гражданских представителей медиасферы.

Захарова напомнила, что в прошлом году аналогичную схему украинские спецслужбы реализовали, совершив убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Киев также объявил охоту за военными корреспондентами, указала представитель российского МИД.

Сам бизнесмен Малофеев после известий о подготовке покушения рассказал, что с ним все в порядке. По его словам, о планах его убить он узнал от своей охраны.

ФСБ считает, что организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, проживающий на Украине и сотрудничающий с украинской Службой безопасности.

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