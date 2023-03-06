Лавров высказался о приоритетах России во внешней политике

Дальнейшее укрепление отношений со странами исламского мира находится в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник на встрече Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

"Россия, крупнейшая евразийская держава, государство, цивилизация, поддерживает добрые, честные, взаимоуважительные отношения со странами исламского мира, - сказал он. - Их [отношений] дальнейшее укрепление в числе неизменных приоритетов отечественной внешней политики".

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Лавров указал, что Россия "вместе с друзьями из мусульманских государств выступает за формирование более справедливого, демократического, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства".

"Отвергаем агрессивно навязываемые коллективным Западом ультралиберальные ценности", - добавил министр.

Участниками мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества России с исламскими странами, в 2022 году стали представители 64 государств и 59 регионов России. Об этом в понедельник на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Укреплению нашего сотрудничества способствовали мероприятия, реализованные в прошлом году, которые нам удалось провести, не смотря на непростые условия. Среди них важнейшее значение, несомненно, имели 1100-летний юбилей со Дня принятия ислама Волжской Булгарией, ежегодное заседание группы ["Россия - исламский мир"], международный экономический форум в Казани. В этих мероприятиях приняло участие более 6 тыс. участников из 64 стран и 59 регионов нашей страны", - сказал он.

При этом Хуснуллин отметил, что мусульманский мир поддерживает Россию на международной арене. "Мы ценим его открытость и конструктивное взаимодействие, и глубокое понимание нашей позиции", - добавил вице-премьер.

Решением президента Российской Федерации Владимира Путина учреждена стратегическая группа "Россия - исламский мир" с целью реализации и продвижения стратегических инициатив для развития сотрудничества с членами организации исламского сотрудничества (ОИС).

Сотрудничество России с исламским странами приобрело стратегический характер. Одним из свидетельств тому является рост товарооборота между РФ и исламскими странами на 30% по итогам 2022 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Россия всегда будет самым надежным партнером для исламских государств. Можно с уверенностью говорить, что это партнерство открывает все новые перспективы. За последние три года товарооборот России с государствами Организации исламского сотрудничества увеличился почти на 30%", - сказал он.

По словам вице-премьера, развитие ключевых транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток в перспективе может изменить всю мировую логистику.

"Это в том числе результат деятельности группы стратегического видения "Россия - исламский мир", - добавил Хуснуллин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил делегации государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) поучаствовать в международном экономическом саммите "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2023", который пройдет в мае текущего года.

"Рассчитываю, что уважаемые коллеги, послы государств - членов Организации исламского сотрудничества доведут до своего руководства информацию о предстоящем мероприятии и сделают все, чтобы оно увенчалось успехом. Ждем вас вместе с представительными делегациями ваших стран в гостеприимной столице Татарстана", - сказал министр, выступая в понедельник на встрече Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир".

KazanSummit в мае 2023 года пройдет в 14-й раз, и по решению главы государства Владимира Путина он получил федеральный статус.

Впервые саммит прошел в 2009 году, приняв 250 участников, а в 2021 году мероприятие посетило более 5 тыс. участников. KazanSummit направлен на укрепление сотрудничества между Россией и мусульманским миром.

Вопросы исламского банкинга, развития производства продукции по стандартам халяль, молодежной дипломатии и развития экспорта станут темами обсуждения на площадке международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", который состоится 18-19 мая. Об этом сообщил на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Уже сформирована деловая программа, которая предполагает обсуждение исламских финансов и партнерского банкинга, индустрии халяль, молодежной дипломатии, развития экспорта, предпринимательства и инвестиций. Уверен, что проводимая работа и, в дальнейшем, развитие деятельности группы [стратегической группы "Россия - исламский мир"] станет важным этапом на пути укрепления сотрудничества по экономическим и гуманитарным аспектам", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что форум в Казани наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами станет третьей крупнейшей федеральной площадкой. При этом ее работа будет направлена на "обеспечение экономических интересов в рамках равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с исламскими странами".

"На таком уровне он впервые пройдет в Республике Татарстан в мае этого года. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять в нем участие. Наша сплоченность обеспечит выход на перспективные проекты партнерства с международными исламскими организациями, позволит воплотить новые масштабные мероприятия на самом высоком уровне", - обратился вице-премьер к послам государств-членов ОИС.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, в ходе разговора президенты обсудили российско-иранские отношения. По мнению глав государств, они развиваются позитивно и динамично. В рамках переговоров также стороны обсудили различные сферы двустороннего взаимодействия, в том числе инфраструктурные проекты. В итоге разговора, Путин и Раиси договорились и дальше поддерживать контакты.

Напомним, Запад утверждает, что Россия закупает у Ирана беспилотники для атаки на инфраструктуру Украины. Однако обе стороны опровергают подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до сих пор не приведено ни одного доказательства этого.

Ранее также появилась информация, что Иран купит у России ЗРК С-400. Однако министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни опроверг эти сведения. По его словам, у Тегерана есть свои похожие разработки, к примеру, ЗРК Bavar-373.

Для выстраивания антизападного блока России нужны союзники в лице Ирана, КНДР, Индии, Китая и Пакистана. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета, доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

«Если мы хотим выстраивать антизападный блок и оберегать себя, нам нужны союзники. Поскольку враги наших врагов, это наши друзья. В первую очередь, нам надо работать с Ираном. Нам надо работать с Северной Кореей. Естественно, нам надо работать с Индией и Китаем. На нашем азиатском континенте, это самые ближние страны. Наверно, надо посмотреть и на Пакистан, поскольку страну бросает то в китайские объятия, то в американские», — сказал Илдус Ярулин.

Политолог выразил мнение, что России следует выстроить отношения с Южной Корее и Японией.

«Есть экономический интерес, есть политический. В политическом может трещать все что угодно, а в экономике — сотрудничать. Здесь надо добиваться того, что даже при политической трескотни не было. Но и нам надо посмотреть и сглаживать углы, не поступаясь принципами, с Японией и улучшать отношения с Южной Кореей, поскольку отношения с соседом должны быть хорошими», — уточнил он.

«Азиатский континент, в первую очередь, нужен для интересов России. Если мы пойдем на Ближний Восток и Малую Азию, там и Турция, и те страны, которые были союзниками. Есть интересная азиатская полоса, с которой можно было бы поработать, поскольку Россия — страна евразийская. Но раз уж нам ворота прикрыли в Европу и не самые лучшие отношения с большинством европейских стран, значит надо усилить азиатский блок, с которым никогда серьезных противоречий не было», — заключил профессор.

Большая часть Южного полушария поддерживает Россию, пока США и Европа встали на сторону Украины. Об этом сообщает американский журнал The American Thinker.

"За исключением Новой Зеландии и Австралии, большая часть Южного полушария поддерживает Россию. Другими словами, на стороне президента РФ Владимира Путина не только Китай, а почти все страны в этой части мира", - отмечает издание.

Кроме того, автор материала пишет, что мировое сообщество с удовольствием сотрудничает с Россией, что является одной из причин, почему РФ противостоит антироссийским санкциям. Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявлял, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении Российской Федерации будет включать в себя меры по борьбе с обходом санкций. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

На стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Среди долгосрочных союзников России Галузин перечислил Белоруссию в рамках Союзного государства, а также страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).