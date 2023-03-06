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53 минуты назад

Хуснуллин: в укрепляющих сотрудничество с ОИС мероприятиях в России участвовали 64 страны

ТАССиещё 5

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Участниками мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества России с исламскими странами, в 2022 году стали представители 64 государств и 59 регионов России. Об этом в понедельник на встрече руководства группы стратегического видения "Россия - исламский мир" с послами государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Укреплению нашего сотрудничества способствовали мероприятия, реализованные в прошлом году, которые нам удалось провести, не смотря на непростые условия. Среди них важнейшее значение, несомненно, имели 1100-летний юбилей со Дня принятия ислама Волжской Булгарией, ежегодное заседание группы ["Россия - исламский мир"], международный экономический форум в Казани. В этих мероприятиях приняло участие более 6 тыс. участников из 64 стран и 59 регионов нашей страны", - сказал он.

При этом Хуснуллин отметил, что мусульманский мир поддерживает Россию на международной арене. "Мы ценим его открытость и конструктивное взаимодействие, и глубокое понимание нашей позиции", - добавил вице-премьер.

Решением президента Российской Федерации Владимира Путина учреждена стратегическая группа "Россия - исламский мир" с целью реализации и продвижения стратегических инициатив для развития сотрудничества с членами организации исламского сотрудничества (ОИС).

Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,Организация исламского сотрудничества,
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