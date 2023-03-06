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48 минут назад

В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»

Национальная Служба Новостейиещё 1

Зерновая сделка по вывозу зерна из Украины должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в Twitter.

В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»
Фото: marinetraffic.commarinetraffic.com

Он заявил, что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена. Он напомнил, что планету на сегодняшний день потрясают вооруженные конфликты, COVID-19, землетрясения и прочие климатические катаклизмы.

«Срок соглашения по зерну истекает, и оно должно быть продлено любой ценой», - сказал Бизли.

Если соглашение не будет продлено, Землю ждут массовая миграция и голод, добавил политик.

Политика,В мире,ООН,
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