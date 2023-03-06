В ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой»

Зерновая сделка по вывозу зерна из Украины должна быть продлена любой ценой, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в Twitter.

Он заявил, что людям угрожает серьезная опасность в случае, зерновая сделка не будет продлена. Он напомнил, что планету на сегодняшний день потрясают вооруженные конфликты, COVID-19, землетрясения и прочие климатические катаклизмы.