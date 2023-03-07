Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 7 марта прилетела во Владивосток. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что дипломат прибыла в столицу Приморского края, чтобы осмотреть его и посетить кладбище.

Как сообщает издание «Город В», Броннерт планирует посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище Владивостока.

В представительстве Министерства иностранных дел во Владивостоке заявили РИА Новости, что официальных встреч и британского посла с властями не запланировано.

Дебора Броннерт назначена послом Великобритании в России в мае 2019 года, вступила в должность в январе 2020 года.