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38 минут назад

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток

Газета.Ruиещё 2

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 7 марта прилетела во Владивосток. Об этом сообщает ГТРК «Владивосток».

Посол Британии Броннерт прибыла во Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что дипломат прибыла в столицу Приморского края, чтобы осмотреть его и посетить кладбище.

Как сообщает издание «Город В», Броннерт планирует посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище Владивостока.

В представительстве Министерства иностранных дел во Владивостоке заявили РИА Новости, что официальных встреч и британского посла с властями не запланировано.

Дебора Броннерт назначена послом Великобритании в России в мае 2019 года, вступила в должность в январе 2020 года.

В ноябре прошлого года сообщалось, что послу Великобритании в России Деборе Броннерт указали на недопустимость враждебных провокаций в отношении РФ.

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