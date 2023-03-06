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Захарова отреагировала на молчание Запада после покушения на Малофеева

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Молчание Запада по вопросу покушения на основателя «Царьград» Константина Малофеева означает их вовлеченность в подобные преступления. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, обычно слишком активный Запад в вопросах притеснения журналистов, в ситуации с покушением на Малофеева предпочитает отмалчиваться. Она добавила, их молчание будет означать негласную поддержку подобных преступлений, а также то, что они являются идеологическими кураторами бандитов Киева.

Глава «Царьграда» Малофеев сделал заявление после попытки покушения

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Малофеева, которое было организовано Службой безопасности Украины. При этом в сообщении говорилось, что человек, который намеревался совершить покушение, является участником боевых действий со стороны ВСУ.

Сам основатель телеканала позднее заявил, что никакие угрозы не могут повлиять на его патриотическую позицию.

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