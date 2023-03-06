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54 минуты назад

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, в ходе разговора президенты обсудили российско-иранские отношения. По мнению глав государств, они развиваются позитивно и динамично. В рамках переговоров также стороны обсудили различные сферы двустороннего взаимодействия, в том числе инфраструктурные проекты. В итоге разговора, Путин и Раиси договорились и дальше поддерживать контакты.

Напомним, Запад утверждает, что Россия закупает у Ирана беспилотники для атаки на инфраструктуру Украины. Однако обе стороны опровергают подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до сих пор не приведено ни одного доказательства этого.

Ранее также появилась информация, что Иран купит у России ЗРК С-400. Однако министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштияни опроверг эти сведения. По его словам, у Тегерана есть свои похожие разработки, к примеру, ЗРК Bavar-373.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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