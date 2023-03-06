Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, в ходе разговора президенты обсудили российско-иранские отношения. По мнению глав государств, они развиваются позитивно и динамично. В рамках переговоров также стороны обсудили различные сферы двустороннего взаимодействия, в том числе инфраструктурные проекты. В итоге разговора, Путин и Раиси договорились и дальше поддерживать контакты.

Напомним, Запад утверждает, что Россия закупает у Ирана беспилотники для атаки на инфраструктуру Украины. Однако обе стороны опровергают подобные заявления. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, до сих пор не приведено ни одного доказательства этого.