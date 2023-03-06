В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
40 минут назад

Захарова прокомментировала отсутствие реакции Запада на покушение на Малофеева

Lenta.ruиещё 2

Молчание Запада в связи с покушением на главу совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева будет означать негласную вовлеченность этих стран в поддержку подобных преступлений. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram.

Захарова указала на отсутствие реакции Запада на покушение на Малофеева
Фото: ТАССТАСС

Дипломат указала, что западные страны обычно гиперактивны в ситуациях с притеснением журналистов.

«Молчание западных режимов <...> будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов», — прокомментировала она отсутствие реакции на Западе.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на Малофеева, организованное Службой безопасности Украины. Отмечалось, что планировавший покушение участвует в боевых действиях против армии РФ.

Малофеев, в свою очередь, заверил, что с ним все в порядке, а также подчеркнул, что никакие угрозы не повлияют на его «искреннюю патриотическую позицию».

Политика,Константин Малофеев,Мария Захарова,МИД России,ФСБ,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий