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1 час назад

Путин поддержал идею "паспорта каждой семьи мобилизованного"

ТАССиещё 11

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на всю страну проект по созданию "паспорта семьи мобилизованного", в котором отображаются потребности семьи бойца.

В понедельник глава государства встретился по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, который рассказал, что такой проект реализуется в регионе.

"Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного - очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", - прокомментировал Путин.

Губернатор, в частности, рассказал, что в Курганской области семьи мобилизованных были взяты под опеку. "Широкий спектр вопросов - от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине, единовременной материальной помощи, все решается своевременно", - отметил Шумков. По его словам, был определен социальный портрет каждой семьи "с теми вопросами, которые необходимо решать".

Политика,Видео,Владимир Путин,
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