Песков назвал ответственных за решение судьбы «Северных потоков»

Принимать решение о дальнейшей судьбе «Северных потоков» будут компания «Газпром» и акционеры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также указал на отсутствие у Кремля планов давать рекомендации по данному вопросу.

Ранее агентство Reuters сообщило, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повредили взрывы, законсервируют в отсутствие планов по их ремонту.

«Это нужно обращаться, спрашивать у компании «Газпром»», - отметил представитель Кремля.

Он также уточнил, что данный холдинг – акционер международного проекта. По словам Пескова, решение необходимо принимать коллегиально, всеми акционерами этого международного проекта.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.