Песков назвал ответственных за решение судьбы «Северных потоков»

Принимать решение о дальнейшей судьбе «Северных потоков» будут компания «Газпром» и акционеры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он также указал на отсутствие у Кремля планов давать рекомендации по данному вопросу.
Ранее агентство Reuters сообщило, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повредили взрывы, законсервируют в отсутствие планов по их ремонту.
«Это нужно обращаться, спрашивать у компании «Газпром»», - отметил представитель Кремля.
Он также уточнил, что данный холдинг – акционер международного проекта. По словам Пескова, решение необходимо принимать коллегиально, всеми акционерами этого международного проекта.
В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.
На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новые подрывы газопроводов Западом Россия не допустит.